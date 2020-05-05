İngiltere'de tribüne yine yasak geliyor

Korona virüs salgını tüm Dünya'yı etkisi altına alırken Avrupa'nın önde gelen liglerin de önlemleri artırıyor. İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezonun planlamasında maçların seyircisiz oynanma ihtimali olduğu belirtildi. İngiltere basınına yansıyan haberlerde Premier Lig yönetiminin önümüzdeki sezonun tamamının seyircisiz oynatılabilme ihtimalini kulüplere sunduğu belirtildi. Gerekçe olarak ise korona virüs aşısı bulunmadan virüsün bulaşıcılığının bir önlemi olmayacağı düşüncesinin hakim olduğu belirtildi. İngiltere'de hükümet yetkilileri ve Premier Lig yönetiminin 7 Mayıs'ta bir araya gelerek futbola dönüş için bir karara varması bekleniyor.