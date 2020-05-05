İtalya'da korona nedenli ölüm sayısı 30 bine dayandı

İtalya'da iki ayı aşkındır süren koronavirüs salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkede, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

85 BİN 231 KİŞİ İYİLEŞTİ

Aktif koronavirüs vaka sayısı ise 1513 düşüşle 98 bin 467'ye geriledi.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşanların toplam sayısı da 213 bin 13 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 352 artarak 85 bin 231'e çıktı.

YOĞUN BAKIM HASTA SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü ve dün 1479 olan sayı bugün 1427'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 246 bin 666 test yapıldı.

Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 95 oldu.