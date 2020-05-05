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Haberler Spor KSK her türlü senaryoya hazır

KSK her türlü senaryoya hazır

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, ’nin kararını beklediklerini söyledi.

KSK her türlü senaryoya hazır
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan beri ara verilen futbolda liglerle ilgili kararın bugün netleşmesi beklenirken, TFF 3. Lig'deki İzmir temsilcisi Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, federasyonun herkesi memnun edecek bir karar vermesi gerektiğini söyledi. 2. Lig ve 3. Lig'deki birçok kulübün başkanı sezonun geri kalan kısmının oynanmayıp küme düşmenin kaldırılmasını, lider takımların üst lige alınarak Play-Off'ların tek maç üzerinden yapılmasını isterken her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKKARCI ÇOK HAKLI
Tecrübeli teknik adam Soner Tolungüç şöyle konuştu: "Başkanımız Turgay Büyükkarcı'nın da önerdiği gibi 2. Lig'de bir grup daha oluşturulmalı. Gerekli tesis, saha ve altyapı kriterlerine sahip kulüpler 3. Lig'den 2. Lig'e alınmalı. 3. Lig ise bölgesel düzeyde oynanıp kulüpler sınırlanmış bütçelerle mali yükten kurtarılmalı. Herkes maç kondisyonunu kaybetti."

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