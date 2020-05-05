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Haberler Spor Mbappe’ye haftada 600 bin sterlin

Mbappe’ye haftada 600 bin sterlin

Mbappe’ye haftada 600 bin sterlin
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı Mbappe'nin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Özellikle Real Madrid ve Liverpool'un başarılı oyuncuya olan ilgisini kırmak isteyen PSG yetkilileri, Kylian Mbappe'ye haftalık 600 bin Sterlin kazanabileceği bir mukavele önerecek. Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve Neymar'ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.

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