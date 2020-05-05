Menemen onu istiyor

TFF 1. Lig'de gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Ekol Göz Menemenspor, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarılacivertliler, Alman 2. Lig ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun'u transfer listesine aldı. Daha önce Fatih Karagümrük, Denizlispor, Şanlıurfaspor ve Eskişehirspor'da forma giyen golcünün Türkiye'de tekrar oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon Darmstadt 98 formasıyla 25 maçta görev yapan Serdar Dursun, 11 gol attı, 4 asist yaptı. Almanya'da Greather Fürth ve Hannover 96 takımlarında da oynayan gurbetçi oyuncu kariyerinde 275 mücadelede 75 gol attı.

HEMEN NABIZ YOKLANACAK

Yönetimin, Darmstadt 98 ile sözleşmesi devam eden Serdar Dursun ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı ve nabız yoklayacağı ifade edildi. Transferin yapılacak görüşmenin ardından şekilleneceği öğrenildi.



DEVLERİN LİSTESİNDEYDİ

Ekol Göz Menemenspor'un Almanya 2. Ligi takımlarından Darmstadt 98'in formasını giyen gurbetçi oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak isterken, 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında Galatasaray ve Başakşehir'in de gündemine geldi. Sırasıyla Eskişehir, Şanlıurfa, Denizlispor, F.Karagümrük ve Greuther Fürth formalarını giyen Serdar Dursun, 2018'de 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında SV Darmstadt 98'e transfer oldu.



CENK LALECİ'Yİ BIRAKMAYACAKLAR

EKOL Göz Menemenspor'un genç teknik direk-törü Cenk Laleci, sarı-lacivertli yönetimin gözüne girdi. Tarihinde ilk defa 1. Lig'de mücadele eden Mene-menspor'da kariyerinde ilk kez teknik adamlık göre-vinde bulunan Laleci'den oldukça memnun olan yönetimin, gelecek sezon da genç çalıştırıcı ile yola devam edeceği bildirildi. Cenk Laleci ise Mene-menspor'un yuvası olduğunu söyledi. MENEMENSPOR'DA YETİŞTİM nCENK Laleci şöyle konuştu:, "Ben burada yetiştim, burada profesyonel oldum. Bu takımın kaptanlığını yaptım. Amacım teknik direktör ola-rak da Menemenspor'da birçok başarıyı yaka-lamak. En büyük hayalim de çok sevdiğim kulü-bümü Süper Lig'e taşımaktır."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ