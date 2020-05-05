Öncelik yıldızlar

Süper Lig'de önümüzdeki sezon mevcut kadroyu korumak isteyen Göztepe'de yönetim iç transferde sözleşmesi sona erecek olan yıldızlara gözünü çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte yönetim önceliği ise kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncular Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu'ya verecek.



BONSERVİSLERİ ALINACAK

Portekizli eldiven kaleci Beto ile büyük oranda anlaşma sağlayan yönetim, Huesca'dan kiralanan Serdar ve Başakşehir'den alınan Soner'in bonservislerini almak için temaslara başlayacak. İki oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, uygun bir bonservis bedeliyle iki yıldızı da takımda tutmayı planlıyor.

TRANSFERİN GÖZDELERİ

Göztepe'de bu sezon büyük çıkış yakalayan Serdar ve Soner, transferin gözdesi oldu. Bu sezon 6 gol atıp, 6 asist yapan Serdar'a Galatasaray ve Trabzonspor talip olurken, 3 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Soner Aydoğdu ise Beşiktaş'ın takibine girdi. Sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutup iki yıldızını da elinde tutmak istiyor.