Robinho iddiası

Göztepe'nin sezon sonu boşa çıkacak olan Brezilyalı yıldız Robinho'yu gündeme aldığı iddia edildi. Sezon sonunda boşa çıkacak futbolcuları listesine alan kulüplerden İzmir ekibinin, Başakşehir'den ayrılacak Robinho ile söz kestiği belirtildi. 36 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızını 1 yıllığına İzmir'e getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için bu transfere sıcak bakıyor. Hücum hattında önemli bir silah olan Robinho için Başakşehir'den kazandığı maaşın 4'te 1'i ödenecek. İstanbul ekibinde yıllık 2 milyon euro kazanan Robinho için yıllık 500 bin euro verilecek.