Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KRİTİK TEMAS

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.