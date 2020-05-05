Ve Karius feshetti

Ücretini alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş Kulübü'nü FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci Lorius Karius ile dün resmen yollar ayrıldı. Bonservisi Liverpool'da olan Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshettiği duyuruldu. Bilindiği üzere Beşiktaş, Karius'un yerine arayışlara girişmiş ve birçok kaleci ile temaslara başlamıştı.
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