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Haberler Spor Ve Karius feshetti

Ve Karius feshetti

Ve Karius feshetti
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Ücretini alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş Kulübü'nü FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci Lorius Karius ile dün resmen yollar ayrıldı. Bonservisi Liverpool'da olan Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshettiği duyuruldu. Bilindiği üzere Beşiktaş, Karius'un yerine arayışlara girişmiş ve birçok kaleci ile temaslara başlamıştı.

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