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Haberler Spor A.Demir’den şaşırtan ihlal

A.Demir’den şaşırtan ihlal

A.Demir’den şaşırtan ihlal
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olağanüstü tedbirler alınıp, sosyal mesafe kurallarına uyulurken, geçtiğimiz günlerde sahaya inerek idmanlara başlayan Adana Demirspor'dan ilginç bir fotoğraf geldi. İdman öncesi sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizilen futbolcular ve teknik heyet, sportif direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için pasta kesildiği esnada kuralı hiçe saydı. Samimi bir şekilde grup halinde çekilen fotoğraf kulüp resmi twitter hesabından servis edilirken paylaşıma tepkiler geldi. Twitter üzerinden, "Sosyal mesafeyi yanlış anlamışsınız" gibi eleştiriler gelince, Adana Demirspor fotoğrafı resmi hesabından sildi.

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