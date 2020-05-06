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Haberler Spor Altınordu’nun ‘Kahraman’ı

Altınordu’nun ‘Kahraman’ı

Hem stoperde, hem de sol bekte oynayan takımın jokeri oldu.

Altınordu’nun ‘Kahraman’ı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun geçen sezon Hollanda ekibi FC Den Bosch'dan transfer edip, kiralık olarak hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ya gönderdiği Kahraman Demirtaş, tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. Niğde'de stoper olarak forma giyerken bu sezon geri döndüğü İzmir temsilcisinde sol bekte oynayan gurbetçi futbolcu, savunmada joker vazifesi gördü.

ARTIK TECRÜBE KAZANDIM
Altınordu'da 10 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Niğde Anadolu FK, tecrübe kazanıp Türk futboluna adapte olmamı sağladı. Altınordu için her an elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan Kahraman, "Salgın sona erdiğinde başka bir Kahraman olacağım" diye konuştu.

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