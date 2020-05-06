Aslan’a ön libero

G.Saray'ın kadrosundaki ön libero mevkiisinde oynayan oyuncuların sezon sonu sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle sarı-kırmızılılar bu bölgeye takviye çalışmalarına hız verdi. Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri ile Southampton'dan kiralanan Mario Lemina dışında Ryan Donk'un da mukavelesinin bitecek olması teknik heyeti kara kara düşünüyor. Lemina ve Donk ile bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Seri ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

OCAKTA GELECEKTİ

G.Saray'ın Saint Etienne'nin Fransız ön liberosu Yann M'Vila için harekete geçeceği öne sürüldü. 29 yaşındaki oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesi ise ön büyük sorun. G.Saray yöneticilerinin kiralık formülü ile bu transferi çözmesi sürpriz sayılmayacak. Bu sezon 23 karşılaşmada görev alan ve iki asist yapan tecrübeli oyuncu 15 kez de Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi.



İSTİKRAR ABİDESİ

Yann M'Villa, oynadığı takımlarda istikrarlı form grafiği ile dikkat çekiyor. Başarılı ön libero toplam kariyerinde 370 karşılaşmaya çıkarken bu süreçte 8 gol kaydetti. Bu süreçte 3 kırmızı 41 sarı kart gören oyuncu Fransa Milli Takımı ile çıktığı 15 karşılaşmada ise sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.