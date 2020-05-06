G.Saray'da geçen hafta yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz ile ilgili dün bir açıklama geldi. Kulüp, "Başkanımızın yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorluğu doğmuştur" açıklamasını yaptı. Kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle gözlem altında tutulan G.Saray başkanının midesinde problem olduğu belirtilmişti.
Başkan Cengiz’e operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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