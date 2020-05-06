Dünya karar aşamasında

Korona virüs salgını sebebiyle tüm dünyada spor karşılaşmalarının uzun süredir durmasının ardından normalleşme adımlarıyla geri dönüş planları da hız kazandı. Tüm liglerde sezonların tamamlanması için yaz aylarına yönelik çalışmalar başlarken futbolun patronları da peş peşe açıklamalarda bulunuyor. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, futbola geri dönüş tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini aktarırken, "Futbolun bir an önce sahalara döndüğünü hepimiz görmek istiyoruz. Ama bu durum her şeyden önce, sağlık otoritelerinin kararlarına bağlıdır. Tüm sağlık gereklilikleri oynama kapsamında yerine getirilirse yapılacak tetkiklerle yeniden seyircisiz bir şekilde başlayacaktır" dedi.

POZİTİF ENERJİ KAYNAĞI

Tüm dünyanın büyük bir salgın ile karşı karşıya kaldığını, buradan çıkışta futbolun da önemli bir rolü olacağına inanan Ceferin "İnsanlık Kovid 19'u yenecek. Böylesine her şeyi alt üst eden bir durum karşısında dünyanın çok duyarlı olduğunu görüyoruz. Futbol pozitif enerji kaynağıdır ve futbol geri dönene kadar insanlar durumun normalleştiği algısına sahip olmayacaklar. Futbol geçmişte de savaşlar ve salgınların ardından ayağa kalkmasını bilmiştir. Umuyorum ki kısa sürede eski güzel futbolumuza yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Fransa, Hollanda ve Belçika'da ligler tamamlanırken UEFA'nın son toplantısında, ülkesindeki koşullar nedeniyle sezonu tamamlayamayacak olan liglere müsamaha gösterileceğine dair karara imza atılmıştı.



LA LİGA HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde takımların bu hafta tesislerde antrenmanlara başlaması ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların haziran ayından itibaren oynanması öngörülüyor. La Liga, kulüplerin 5-7 Mayıs tarihlerinde futbolcularına, teknik heyete ve diğer çalışanlarına Kovid-19 testi yapacak olmasının ardından antrenmanlara başlaması için Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındığını duyurdu. La Liga, liglerde kalan maçların oynanması için haziran ayını hedeflediklerini belirtirken, herhangi tarih vermekten kaçındı.