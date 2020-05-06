Fenerbahçe'de değişim rüzgarları esiyor

ELVIR BALJIC DE GELİYOR
Takvim'in haberine göre; Bjelica'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak. Mert Hakan ve Emre Kılınç için G.Saray ile ciddi bir rekabet söz konusu.
KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR
Kiralık olarak Belçika'da forma giyen Barış Alıcı ile Berke Özer takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.
Fenerbahçe Caner Erkin'i bekliyor
MARESİC DE ADAYLARDAN
Bjelıca'nın ilk önerisinin ise Stade Raims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic olduğu belirtiliyor. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Zajc'a da daha fazla şans verilecek.
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