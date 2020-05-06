Fenerbahçe'de değişim rüzgarları esiyor

Fenerbahçe yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak. Üstelik gençlik rüzgarı en tepeden başlayacak. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hıvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek.Takvim'in haberine göre; Bjelica'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak. Mert Hakan ve Emre Kılınç için G.Saray ile ciddi bir rekabet söz konusu.

KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR



Kiralık olarak Belçika'da forma giyen Barış Alıcı ile Berke Özer takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.





MARESİC DE ADAYLARDAN



Bjelıca'nın ilk önerisinin ise Stade Raims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic olduğu belirtiliyor. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Zajc'a da daha fazla şans verilecek.

Fenerbahçe Caner Erkin'i bekliyor