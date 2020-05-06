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Haberler Spor Fenerbahçe'de değişim rüzgarları esiyor

'de değişim rüzgarları esiyor

'de değişim rüzgarları esmeye başladı. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hıvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek. Kiralık olan genç oyuncularda dahil olmak üzere Bjelica'nın isteğiyle 20 yaşındaki stoper Dario Maresic ile de irtibat kurulacak.

Fenerbahçe'de değişim rüzgarları esiyor

06.05.2020, 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,17:10

Fenerbahçe yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak. Üstelik gençlik rüzgarı en tepeden başlayacak. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hıvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek.

ELVIR BALJIC DE GELİYOR

Takvim'in haberine göre; Bjelica'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak. Mert Hakan ve Emre Kılınç için G.Saray ile ciddi bir rekabet söz konusu.

KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR

Kiralık olarak Belçika'da forma giyen Barış Alıcı ile Berke Özer takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.



MARESİC DE ADAYLARDAN

Bjelıca'nın ilk önerisinin ise Stade Raims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic olduğu belirtiliyor. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Zajc'a da daha fazla şans verilecek.

Fenerbahçe Caner Erkin'i bekliyor

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