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Haberler Spor FIFA’dan 5 oyuncu değişikliği teklifi

FIFA’dan 5 oyuncu değişikliği teklifi

FIFA’dan 5 oyuncu değişikliği teklifi
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Gianni Infantino'nun başkanlığını yaptığı FIFA sezonun geri kalan maçlarında oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkarılmasını teklif etti. Bundaki temel sebep ise hem maçların sıcak yaz ayında oynanacak olması, hem de iyi antrene olamamış futbolcuların sıkışık fikstürde maç yapmaya mecbur kalacak olmaları. Futbolcuların sakatlanma riskini asgariye indirmek için yapılan öneriyi IFAB yakın zamanda bu karara bağlayacak.

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