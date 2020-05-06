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Haberler Spor Göztepe’de koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

’de koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

ekibi gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı. Kulübü; futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Göztepe’de koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

06.05.2020, 17:29

Süper Lig ekipleri sezonun geri kalanı için gruplar halinde antrenmanlara başlarken, takımlar aynı zaman koronavirüs testlerinden de geçmeye devam ediyor. Son olarak İzmir ekibi Göztepe'de futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere, koronavirüs testleri uygulanırken, yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.



Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde A Takım futbolcularımız, teknik heyetimiz, destek ekibimiz ve yöneticilerimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testlerin tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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