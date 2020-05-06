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Haberler Spor H.Berlin’den Kalou’ya sosyal mesafe cezası

H.Berlin’den Kalou’ya sosyal mesafe cezası

H.Berlin’den Kalou’ya sosyal mesafe cezası
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya antrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma cezası verdi. Kulüp, "Salomon Kalou, negatif test sonucunun da etkisiyle, yapılan uyarıların aksine soyunma odasında takım arkadaşlarıyla el sıkışarak selamlaşmıştır." diyerek 34 yaşındaki Fildişii futbolcunun ceza aldığını duyurdu.

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