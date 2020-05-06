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Haberler Spor İngiltere’den ilginç öneri geldi

’den ilginç öneri geldi

İngiltere’den ilginç öneri geldi
Giriş Tarihi: 6.5.2020

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği CEO'su Gordon Taylor, sezonun devamı hakkında ilginç bir öneride bulundu. BBC Radio 4'a konuşan Taylor, sezonun kalanında maçların 45 dakikadan daha kısa süren devreler halinde oynanabileceğini belirtti. Taylor, "Oyuncular elbette aptal değil. Güvende oldukları yönünde tatmin olmak istiyorlar" dedi. Taylor, fikrin Premier League tarafından henüz gündeme alınmadığını ifade etti.

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