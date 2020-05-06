Konate hamlesi

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon golcüsü Hugo Rodallega'nın yükünü hafifletmek için alternatif arayan Horoz, Fransa Ligue 1'da Amiens forması giyen Moussa Konate'yi gündemine aldı. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 4 milyon Euro Senegalli futbolcunun kiralanmasının gündemde olduğu ifade edildi.

KALECİ ARAYIŞLARI

BU sezon takımında 12 maçta forma giyen 27 yaşındaki Moussa Konate 2 gol attı. Yönetimin teknik direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda Avrupa'da başka takımlarda da oyuncu baktığı ifade edildi. Yukatel Denizlispor'da yönetim, pandemi sürecinde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden kaleci Stackhowiak'ın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Horoz, İngiliz ekibi Preston'dan Decan Rudd ve Newcastle United'dan Karl Darlow'la da ilgileniyor.



PARA DOPİNGİ

Denizlispor'da futbolculara toplam 2.5 milyon TL daha ödeme yapılacağı belirtildi. Korona virüs pandemisinin yaşandığı günlerde futbolcuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan Denizlispor yönetimi kesenin ağzını açtı. Başkan Ali Çetin takımda kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirterek futbolculara destek olacaklarını söyledi. Çetin, "Amacımız Denizlispor'u yukarılara taşımak. Geçtiğimiz hafta da futbolcularımıza 2.5 milyon TL ödemiştik. Yönetim olarak bu zorlu süreci aşmak için var gücümüzle çalışıp çabalıyoruz" dedi.



HOROZ'DA KALACAKLAR

Denizlispor'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar, Recep Niyaz'a da Demir Grup Sivasspor ve Alanyaspor talip olurken yönetim iki oyuncuyu da satmama kararı aldığı belirtildi. Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan Aissati ve Recep Niyaz'la yola devam edileceği açıklandı. 31 yaşındaki Aissati bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yaparken, Recep Niyaz da 15 maçta oynadı.

SEBAHATTİN ALP