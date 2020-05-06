Muslera’dan Boca’ya ret

Uruguay'dan El Observador gazetesi, Boca Juniors'un 2016 ve 2018'den sonra yakın bir süreçte üçüncü kez Muslera'yı transfer etmek için devreye girdiğini yazdı. Ancak Muslera'nın bu kez kendisini bizzat arayan efsane isim, Boca'nın asbaşkanı Riquelme'yi kırmamak için bir görüşme yaptığı iddia edildi. Muslera'nın bu görüşmede futbol efsanesine oldukça sıcak davrandığı ancak Galatasaray'ı bırakmasının söz konusu olmadığını anlattığı bildirildi. Tecrübeli file bekçisinin Riquelme'yi, İstanbul'a davet ettiği, kendisini Fatih Terim'le tanıştırma sözü vererek Galatasaray ile Boca Juniors arasında bir dostluk köprüsü kurmak istediği de kaydedildi.