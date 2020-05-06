Salgın nedeniyle Madeira Adaları'nda karantinada bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalya'ya döndü. Özel jetiyle Torino'ya iniş yapan Portekizli yıldız klasik prosedür olan 14 günlük izolasyon süresinin sona ermesini bekleyecek. Juventus formasını giyen Portekizli yıldız daha sonra kulübünün vereceği programa göre çalışmalarını sürdürecek.
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