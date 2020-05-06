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Haberler Spor Ronaldo İtalya’ya döndü

Ronaldo ’ya döndü

Ronaldo İtalya’ya döndü
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Salgın nedeniyle Madeira Adaları'nda karantinada bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalya'ya döndü. Özel jetiyle Torino'ya iniş yapan Portekizli yıldız klasik prosedür olan 14 günlük izolasyon süresinin sona ermesini bekleyecek. Juventus formasını giyen Portekizli yıldız daha sonra kulübünün vereceği programa göre çalışmalarını sürdürecek.

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