Selçuk İnan için son kararı Fatih Terim verecek

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Sarı-kırmızılı yönetime ilk "Fedaya hazırım" çağrısını yapan oyuncu olan 35 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu. Taraftarın artık bırakmasını istediği Selçuk, 1 yıl daha oynamayı hedeflediğini belirtmişti.