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Haberler Spor Selçuk İnan için son kararı Fatih Terim verecek

için son kararı verecek

'da futbolu bırakmak istemediğini açıklayan için son kararı teknik direktör verecek.

Selçuk İnan için son kararı Fatih Terim verecek

06.05.2020, 13:29 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,13:34

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Sarı-kırmızılı yönetime ilk "Fedaya hazırım" çağrısını yapan oyuncu olan 35 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu. Taraftarın artık bırakmasını istediği Selçuk, 1 yıl daha oynamayı hedeflediğini belirtmişti.

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