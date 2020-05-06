A.Gücü’ne korona şoku

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü dün korona virüs şoku yaşadı. Önceki gün kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4'erli gruplar halinde yapılan testin sonuçları dün gelirken bir futbolcunun testinin pozitif olduğu açıklandı. Kulüp duyurmasa da bu futbolcunun Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty olduğu öğrenilirken başkan Fatih Mert oyuncunun durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı. Futbolcunun tedavi olduğunu kaydeden başkan Mert "Durumu ağır değil. Bir süre daha kontrol altında tutulacak" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Testi pozitif çıkan Senegalli yıldız Ricardo Faty hastahaneye yatırılarak karantina altına alındı ve yeni testler yapılmaya başlandı. Bu gelişme üzerine kulüpler dün ardı arkasına geçmiş olsun mesajları yolladılarA.Gücü korono virüs şoku ile Beştepe Tesisleri'ni karantinaya aldı ve giriş çıkışları kapattı. Ankara ekibinin idmanlarına bugün başlayacak olmasından dolayı yönetim takımda sadece Faty'nin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından diğer futbolcuları motive etmeye çalışıyor. Kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde yaşanan olay sonrası kaleciler tesislerden ayrıldı, yönetimin aldığı karar doğrultusunda idmanlara bugünden itibaren katılacaklar.