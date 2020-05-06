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Haberler Spor Trabzonspor’da De Souza iddiası

’da De Souza iddiası

Trabzonspor’da De Souza iddiası
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Salgın nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan ekonomik kriz, Suudi Arabistan futbolunu da etkilerken, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye gönderilen eski F.Bahçeli yıldız Josef de Souza Trabzonspor'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi. Josef'in indirime yanaşmadığı için Ahli'nin sözleşmesini feshetmeyi önerdiği kaydedilirken bordo-mavili takımın oyuncuyla ilgili hamlesi merak ediliyor.

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