Yeni aday Okaka

Transfer döneminde Muriç'e gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan F.Bahçe, forvet için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Udinese takımı ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Stefano Okaka'yı kiralık olarak renklerine bağlamayı planladığı iddia edildi. Bu sezon 5 gol 2 asistlik bir performans sergileyen oyuncu için geçtiğimiz eylül ayında Beşiktaş, ağustos ayında da Galatasaray devreye girmiş ancak görüşmeler neticesinde anlaşma sağlayamamışlardı.

TOPLAM 62 GOL ATTI

İtalya Milli Takımı'nda da 4 kez forma giyen 30 yaşındaki golcünün kariyerinde 62 golü bulunuyor. Şu ana dek Roma, Modena, Brescia, Fulham, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht, Watford ve Udinese gibi takımlarda oynayan yıldız isim en çok 7 sezonla Roma formasını terletti. Kanarya'nın Muriç'ten yüksek bonservis bedeli elde edilmesi halinde hücum hattına iki golcü birden transfer edebileceği gelen haberler arasında. Kosovalı golcüyü en son İtalyan Lazio ve Napoli yakın markaja almıştı. Fakat yıldız oyuncunun Premier Lig'e de transfer olabileceği konuşuluyor.