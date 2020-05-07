Akhisar’da Yılmaz Vural eşitlik istedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolda gelir adaletsizliğinin ortadan kalkmasını istedi. Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Vural, "Süper Lig'de bir kulüp yayıncı kuruluş ve futbol federasyonundan yıllık 100 milyon TL gelir elde ederken 1. Lig'de bu rakam 12 milyon, 2. Lig'de 2, 3. Lig'de ise 1 milyon TL. Bütün genç futbolcuların yolu 3. Lig'den geçiyor ama oradaki şartlar iyi değil. 1. Lig'de 12 milyon TL gelir elde etmesine rağmen başarı hedefiyle 70 milyon TL'ye kurulmuş takımlar var. Kulübümüz ödemelerin yüzde 80'ini yaptı ancak tüm liglerde takımlarımız sıkıntılı" dedi. Bu arada yönetim, 50. yılına özel sınırlı sayıda basılan gümüş kaplama hatıra madalyaları 100 TL'den satışa çıkardı.

KENAN MOLLA