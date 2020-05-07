Altay’da Tavares çok acı konuştu

Altay'da forma giyen Helder Tavares, hiçbir futbolcunun liglerde yeniden forma giymeye hazır olmadığını dile getirdi. Korona virüs salgını nedeniyle takım antrenmanı yapamadıklarını ve evde kendini formda tutmaya çalıştığını ifade eden Yeşil Burun Adalı ön libero, "Evde antrenman yapmakla sahada antrenman yapmak çok farklı. Şu anda ben hiçbir futbolcunun maç oynama seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ağır antrenman yapıyor olsam bile ben de tam anlamıyla hazır değilim" diye konuştu. Altay'ın Süper Lig yarışında kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Tavares şöyle devam etti: "Aldığımız galibiyetlerle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese göstermiştik. Lig yeniden başladığında birlik ve beraberliğimizi sürdürürsek Süper Lig için önümüzde hiçbir engel yok."

PAIXAO'YA BÜYÜK ÖVGÜ

Takımın golcüsü Paixao'ya övgüler yağdıran Tavares, "Bizim ligimizde Paixao'nun göstermiş olduğu büyük bir başarı var. Bu tekrar yaşanana kadar başka bir futbolcunun bunu yapabileceğini düşünemiyorum. Başka bir futbolcunun Paixao gibi olması çok zor" dedi.