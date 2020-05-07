Altay’da tüm testler negatif

Altay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde korona virüs testi yaptırdı.
Siyah-beyazlı kulübün yayımladığı yazılı açıklamada, A Takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs testi yapıldığı ve testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.
İHA
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