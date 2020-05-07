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Haberler Spor Altay'da Yasin Palaz sözleşmesini tek taraflı feshetti

'da Yasin Palaz sözleşmesini tek taraflı feshetti

1.Lig ekiplerinden 'da Yasin Palaz, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Palaz'ın, yönetimden alacağını tahsil edemeyip kulübe ihtarname yolladığı, ödemesi yapılmayınca ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Altay'da Yasin Palaz sözleşmesini tek taraflı feshetti

07.05.2020, 11:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,11:48

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da sağ bek Yasin Palaz, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Yönetimden alacağını tahsil edemeyip kulübe ihtarname yollayan Yasin, ödemesi yapılmayınca ipleri kopardı.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci yılını geçiren Yasin, sezon başında kendisine kulüp bulamayınca kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilmişti. Ligde şans bulduğu 3 karşılaşmanın sadece 1'inde ilk 11'de görev alan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 132 dakikada sahada kaldı.



Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Bursaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdüğü Yasin'i daha sonra oynanan 4 karşılaşmada kadroya almadı. Altay'a geçen sezon Gaziantep FK'dan transfer olan deneyimli defans oyuncusu ilk yılında 26 maçta oynayarak istikrarlı bir görüntü çizmişti. Altay'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline antrenmanlar yeniden başlamadan önce yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. İzmir ekibi sosyal mesafe kuralına uyarak idmanları sürdürüyor.

DHA

Altay’da tüm testler negatif

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