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Haberler Spor Bundesliga için karar verildi

Bundesliga için karar verildi

Bundesliga için karar verildi
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Almanya hükümeti, Bundesliga kararını resmen açıkladı. Angela Merkel yönetiminde toplanan hükümet, maçların ne zaman başlayacağını masaya yatırdı. Toplantıda Bundesliga'nın mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verildi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihler ise ilerleyen günlerde netleştirilecek. Alman basını, maçların 15 veya 22 Mayıs tarihinde başlayabileceğini belirtiyordu.

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