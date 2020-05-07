Cimbom’a 2.01’lik kule

Sezon sonunda Andone ile yola devam etmemeyi düşünen G.Saray'ın hücum için görüştüğü isim ortaya çıktı. Fatih Terim'in her transfer döneminde gündeminde yer alan Belçika ekibi Genk'in 25 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu'nun kiralanmasını istediği öğrenildi. Bu sezon 22 maçta 9 gol kaydeden oyuncu için nabız yoklayacak olan yönetim şartlarda anlaşılırsa 2.01 boyundaki oyuncuyu renklerine bağlayacak. Bilindiği üzere Onuachu ismi geçen sezonun devre arasında yapılan transfer görüşmelerinde Fatih Terim'in odasındaki beyaz tahtaya yazılarak deşifre olmuştu. 6 kez de Nijerya Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı isim Genk öncesi 7 sezon Midtjylland, 1 sezon da Vejle formasını giymişti. Bu arada sarı-kırmızılıların savunmaya takviye çalışmalarının da tam gaz sürdüğü öğrenildi.

SEMİH ATAĞI

Teknik direktör Fatih Terim'in bu bölgede sıkıntı yaşanmaması için yerli oyuncu arayışında da olduğu ve Çekya'ya gittikten sonra Ocak 2019'da Galatasaray'a kiralık dönen Semih Kaya'nın yeniden sarıkırmızılıların gündeminde yer aldığı kaydedildi. Semih Kaya'nın eski takımına dönüşü yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.



2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın listesindeki Nijeryalı golcünün kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar sürüyor. Aslan bu sebeple kiralık teklifini masaya koyacak.