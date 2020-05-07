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Haberler Spor Fenerbahçe'de Nenad Bjelica dönemi başlıyor

'de dönemi başlıyor

ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. teknik adamın şimdiden Fenerbahçe maçlarını izlediği ve bazı oyuncular 11'e yazdığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Nenad Bjelica dönemi başlıyor

07.05.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,14:33

Fenerbahçe ile sözleşme imzalama aşamasına gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, derbiler dahil sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı tüm maçları izledi.

Takım kurgusu ve oyuncuların bireysel performanslarını mercek altına alan 48 yaşındaki teknik adamın özelikle üç ismin kesinlikle takımda kalmasını istediği öğrenildi. Bjelica'nın forvetteki dinamizmine hayran kaldığı Vedat Muriç ile takımı maestro gibi yöneten Luiz Gustavo'nun yanı sıra stoperde görev yapan Serdar Aziz'i beğendiği ve şimdiden 11'e yazdığı öğrenildi.

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