Fener’in gözü Vila’da

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için takviye çalışmalarına hız verdi. Dış transferde sol bek takviyesine ağırlık veren sarı-lacivertliler, son olarak listesine İspanyol ekibi Espanyol ile sözleşmesi sona erecek olan Didac Vila'yı ekledi. Bonservisi Milan'da olan ve PSV'de kiralık olarak oynayan Ricardo Rodriguez ile İnter'den Kwadwo Asamoah ile de ilgilenen yönetim, 30 yaşındaki Vila için girişimlere resmen başladı.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Başkan Ali Koç'un Vila'nın transferi için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken futbolcunun mukavelesinin de bitecek olması Kanarya'nın elini güçlendiriyor. Didac Vila, Espanyol altyapısında yetişirken, Milan, Real Betis, Eibar ve AEK gibi ekiplerde de görev yaptı.