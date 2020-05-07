Futbol 12 haziran’da başlıyor

Dün video konferans yolu ile bir basın toplantısı gerçekleştiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve BAL Ligleri için şimdilik 12-13-14 Haziran tarihlerini işaret ederken seyircisiz oynanacak maçlarla sezonu 26 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.



10 AYRI SENARYO BULUNUYOR

Özdemir, ellerinde 10 ayrı senaryo olduğunu kaydederek "Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları neticesinde TFF, Bilim Kurulumuzun alacağı kararlarla yolumuzu çizeceğiz" dedi. Özdemir, alınan önlemler çerçevesinde futbol camiasında virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalınması durumunda yeniden görüşmeler yapacaklarını ve yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.



TEK ŞEHİRDE OYNAMAK GÜNDEME GELMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, iddia edildiği üzere kalan maçların tek şehirde oynanmasının hiç gündemlerinde yer almadığını kaydetti. Özdemir, "Bu bizim dışımızda konuşulan konular. Herkes kendi liginde ve stadında oynayarak tamamlamak istiyor" dedi. Özdemir ayrıca ligde kalan 8 haftanın 7'sinin hafta sonu, sadece bir hafta arası maç oynayacaklarını da kaydetti.



ŞARTLAR DÜZELİRSE SEYİRCİLİ OLABİLİR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz başlayacağını ancak şartlar düzelirse bu kararın değişebileceğini söyledi. Özdemir, "Salgında çok iyi bir gelişme olursa 4-5 hafta kala maçların seyircili oynanma ihtimali olur mu?" sorusuna "Bugün şartlar bu şekilde olduğu için bu kararı aldık. Allah'a dua edelim kalan 8 haftanın 4 haftasını seyircili oynayalım. Bu bizim duruma göre alacağımız bir karardır. Kulüplerimiz de bu karara uyacaktır. Şartlar düzelirse son 4 hafta seyircili maçlara dönebiliriz" diye konuştu.



YENİ SEZON VE KUPA NETLEŞMEDİ

TFF'nin gelecek sezon ve Türkiye Kupası takvimi ile ilgili kararını henüz vermediği bildirildi. Başkan Nihat Özdemir, ağustos ayını tatil için planlayabileceklerini kaydederek Haziran 2021'deki Avrupa Şampiyonası sebebiyle UEFA'nın gelecek sezonu ise 25 Mayıs'ta bitirilmesini istediğini kaydetti. Kupada ise kalan mücadeleler ile ilgili henüz bir planlamanın olmadığı kaydedilirken bu maçların da yakında netleşmesi bekleniyor.



2. VE 3. LİG SICAK DEĞİL

TFF'nin yaptığı görüşmeler neticesinde Süper Lig'de mücadele eden toplam 18 takımdan 14'ünün liglerin oynanmasını istediği öğrenildi. TFF 1. Lig'deki 18 takımın 11'i ligi tamamlamak istediği bildirilirken 2. ve 3. Lig'de mücadele eden takımların ise maçların oynanmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu liglerimizde toplam 90 takım var. Takımların yüzde 73'ü oynanmasını istemiyor" dedi.



"YAYINCI KURULUŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Futbola ara verilmesiyle birlikte çok tartışılan yayıncı kuruluş konusu da dünkü toplantıda ele alındı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports ile 5 yıllık sözleşme sürecini tamamlamak istediklerinin altını çizerek "Sözleşmemizdeki 3. yılı dolduruyoruz. İki yıl daha var. Hedefimiz 5 yıllık süreci tamamlamaktır. Görüşmeleri yapıyoruz. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek ve şartlarıtamamlayacak." diye konuştu.