Kartal ‘Benitez’ dedi

Beşiktaş'ta Karius ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu. Yalçın'ın Nice'le sözleşmesi sona erecek kaleci Walter Benitez'i istediği öğrenildi. Ocak ve şubat aylarında Arjantinli kaleci ile yönetim Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda temas kurarken, oyuncuyla başta İtalya'dan Milan ve Premier Lig'den bazı takımlar devreye girdiği için geri adım atmak zorunda kalınmıştı. Başakşehir'de Mert Günok'un arkasında kalan Volkan Babacan ve F.Bbahçe'de Altay'ın yedeği konumuna düşen Harun'un ise kendi takımlarındaki kalecilerden eldivenleri kapamadıkları için vazgeçildiği bildirildi.

ÇAĞLAR DA LİSTEDE

Teknik heyet ayrıca Bursaspor'un file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba'yı da listesine ekledi. Akbaba'nın ise geçtiğimiz sezon öncesi Galatasaray'la ismi anılmış fakat bu transfer olmamıştı.