Menemenspor’da Boztepe hazır kıta

Liglere 19 Mart'tan bu yana korona virüs yüzünden ara verilirken, Ekol Göz Menemenspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Boztepe, yine hazır durumda. Geride kalan haftalarda gösterdiği performansla takıma büyük destek veren Boztepe, "Pandemi süresince tesislerde kaldık. Düzenli olarak hem saha da hem de salonda çalıştık. Sezon başı kampındaymış gibi idmanlarımızı hiç aksatmadan yaptık" diye konuştu.

YARIŞTA MENEMEN DE OLACAK

Kendisini hazır hissettiğini belirten Mehmet Boztepe, "Ancak maç kondisyonu farklı. Bunu da aşacağımıza inanıyorum. Altı final maçımız var ve biz lige havlu atmadık. Matematiksel olarak Play- Off şansımız var, bunu da sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ