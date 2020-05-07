Premier Lig’de ilginç bir tezahürat önerisi

Corona virüsü nedeniyle Premier League'de sezonun akıbeti merak konusu olurken, kulüpler yeniden başlaması beklenen maçlar öncesinde tribünlerde veya publarda yerini alamayacak taraftarları için çözüm bulma arayışında. Kulüpler, taraftarının kullanımına açacağı bir uygulama sayesinde sahaya anlık olarak sesle destek gönderebilecek. Liverpool, Manchester City ve Arsenal'in bir hack- CARE adında bir Alman yazılım firmasıyla görüşmeler halinde olduğu öne sürülürken 'myapplause' adındaki uygulama, sayesinde maç başladığında taraftarlar "sevinç, alkış, tezahürat ve ıslık" başlığında dört farklı ses seçeneğiyle karşılaşacak.