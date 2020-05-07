Rota Zukanovic

Süper Lig'de sezonun kalan bölümünde iyi sonuçlar almayı hedefleyen Yukatel Denizlispor'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kaleye, defansa ve forvet hattına takviye yapmayı planlayan yeşil-siyahlılar, aradığı stoperi İtalya'da buldu. Ege ekibi SPAL ekibinde forma giyen Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Ervin Zukanovic'le ilgilenmeye başladı. Sözleşmesi haziran ayında bitecek 33 yaşındaki deneyimli savunmacı, İtalyan temsilcisine devre arasında Al-Ahli'den geldi. Zukanovic, ligin ikinci yarısında ancak 3 kez forma giyebildi. 2005 yılında futbol kariyerine başlayan Boşnak futbolcu Ervin Zukanovic'in güncel piyasa değerinin 950 bin Euro olduğu belirtildi. Maliyetinin düşük olması ve bonservis engelinin bulunmaması transferin gerçekleşme ihtimalini de güçlendiriyor.

CHİEVO VERONA DA YILDIZLAŞTI

Bosna Hersek Milli Takımı'nın 38 kez formasını giyen Ervin Zukanovic, Chievo Verona, Roma ve Atalanta takımlarında kiralık olarak oynadı. 2015 sezonunda Chievo Verona, Bosnalı yıldızın bonservisini satın aldı. Bir sezon sonra da 3.2 milyon Euro'ya bir başka İtalyan devi Sampdoria'ya sattı.



UYGUN: HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, korona virüs tedbirlerini elden bırakmadan, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat idman yaptıklarını açıkladı. Bülent Uygun, "Taraftarlarımıza iyi bir Denizlispor izletmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bu arada yeşil-siyahlılarda salgın hastalık nedeniyle tesislerde ise kuş uçurtulmuyor. Tesislere, oyuncular, yönetim, teknik heyet ve personeller dışında kimse alınmıyor.



16 TAKIMDA OYNADI

Yukatel Denizlispor'un gündeminde olan Ervin Zukanovic, 2005 yılında futbol hayatına başlarken, geride kalan süreçte tam 16 takımda forma giydi. 33 yaşındaki oyuncu, Zeljeznicar, Velez Mostar, Lustenau, Uerdingen, Sulzberg, FCV Dender, Kas Eupen, KV Kortrijk, Gent, Chievo Verona, Sampdoria, Roma, Atalanta, Geneo, Al Ahli ve SPAL'da forma giydi.



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Devre arasında Al Ahli'den SPAL'a gelen Ervin Zukanovic, her iki takımda da bu sezon 3'er maçta oynadı. Sol bekte de forma giyen 33 yaşındaki Bosnalı defans oyuncusunun Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

SEBAHATTİN ALP