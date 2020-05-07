  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Soner Aydoğdu telaşı

telaşı

Soner Aydoğdu telaşı
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Göztepe'nin bonservisini almayı planladığı kiralık oyuncusu Soner Aydoğdu için sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'i çalıştıran eski teknik direktörü Okan Buruk'u devreye sokacak. Sarı-kırmızılı ekipte 2016- 2017 sezonunda görev yapan Okan Buruk'la temasa geçecek olan sarıkırmızılı yönetim, transferde kolaylık sağlanması için genç çalıştırıcıdan yardım isteyecek. Soner'in de sarıkırmızılı kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken Süper Lig'den talipleri olan futbolcu için Göztepe elini çabuk tutmak istiyor. Soner, bu sezon 3 gol atarken 8 golün de asistini yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soner Aydoğdu telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA