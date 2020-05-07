Soner Aydoğdu telaşı

Göztepe'nin bonservisini almayı planladığı kiralık oyuncusu Soner Aydoğdu için sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'i çalıştıran eski teknik direktörü Okan Buruk'u devreye sokacak. Sarı-kırmızılı ekipte 2016- 2017 sezonunda görev yapan Okan Buruk'la temasa geçecek olan sarıkırmızılı yönetim, transferde kolaylık sağlanması için genç çalıştırıcıdan yardım isteyecek. Soner'in de sarıkırmızılı kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken Süper Lig'den talipleri olan futbolcu için Göztepe elini çabuk tutmak istiyor. Soner, bu sezon 3 gol atarken 8 golün de asistini yaptı.