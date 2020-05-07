İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın Arjantinli yıldızı Manuel Lanzini, koronavirüs salgını nedeniyle duran liglerin geri dönme çabasına tepki gösterdi. İngiliz basınına konuşan Lanzini, "Koronavirüs aşısı bulunmadan tekrar futbola başlamak delilik olur. Bana oynamak isteyip istemediğimi sorarsanız, elbette oynamak isterim ancak diğerlerini de korumalısınız. Şu anda başlayamaz" ifadelerini kullandı. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde de Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, birçok futbolcunun korktuğunu ve yeniden başlamanın doğru olmayacağını söylemişti.
West Ham’lı Lanzini’den korona virüs tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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