12 Haziran tartışması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs salgını sebebiyle 19 Mart'ta ara verdiği ligleri 12 Haziran'dan itibaren yeniden oynatma kararı alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Futbol camiasından başlangıç kararına yönelik farklı yorumlar gelirken önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Bazı kulüpler kararı desteklerken bazı kulüpler ise çok sert yorumlarda bulunarak federasyona tepki gösterdiler.

KULÜPLER SORGULANIYOR

Nihat Özdemir'in "Süper Lig'den 18 takımdan 14'ü, TFF Birinci Lig'den 18 takımdan 11'i ligin oynanarak bitirilmesini istiyor" sözleri de tartışma yaratırken bazı kulüpler kendilerine fikir sorulmadığını kaydederek kulüplerin açıklanmasını istedi. Bu kararın sahada mücadele eden futbolcular ile kenarda görev yapan teknik adamların vermesi gerektiğini savunanlar da oldu.



FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Ahmet Ağaoğlu (Trabzon Başkanı): "Burada TFF takvim belirlemiştir. Nihai kararını verecek olan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda devlettir." Adnan Dalgakıran: (Beşiktaş 2. Başkanı): "Federasyon oynatmak istiyor ama 12 Haziran'a kadar salgın şartlarının değişmesi lazım. Seyircisiz oynatmakla bitecek bir iş değil." Rıza Çalımbay (Sivas T.Direktörü): "Haziranda olması bence çok erken. Daha ileri bir zamanda olabilirdi. Şu an iyi bir gidişat var. Bunun içine futbolu katmak sıkıntı yaratabilir." Ünal Karaman (Ç.Rize T.Direktörü): "Olumsuzluklardan sonra bu psikolojik yıpranmışlıktan sonra yapılacak antrenmanlardan sonra futbolcuyu sahaya sürmeyi çok doğru bulmuyorum."



HEM DESTEK HEM TEPKİ VAR

Mehmet Büyükekşi (G.Antep FK Başkanı): Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. Bu kararı destekliyoruz." Mustafa Tokgöz (Kayseri Asbaşkanı): Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak "Ölümüne oynayın" denilmesi kabul edilemez bir hatadır." Murat Süğlün (Antalya Basın Sözcüsü): "Alınması gereken bir karardı. Sezonun bitirilmesi ve yeni sezonun planlanması gerekiyor." Konyaspor Kulübü: "Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek?" Fatih Mert (A.Gücü Başkanı): "Nihat Özdemir, 14 kulübün oynamak istediğini söyledi. Bize hiç kimse fikrimizi sormadı."