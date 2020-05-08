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Haberler Spor Altaylı Merter'den sessiz veda

Altaylı Merter'den sessiz veda

1'inci Lig ekiplerinden 'da sezon başında kadro dışı kalan , sessiz sedasız futbola veda etti.

Altaylı Merter'den sessiz veda

08.05.2020, 12:28

Son dönemde belindeki sakatlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli ön libero, İzmir'den ayrılarak Polonya'nın Gdansk şehrine yerleşti. Merter, yurtdışında ikamet edebilmek için oturum izni başvurusunu da yaptı. Bu sezonu boş geçiren 35 yaşındaki oyuncunun sakatlığının da etkisiyle futbola dönmeyi düşünmediği iddia edildi. S

iyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip, farklı kulüplerde görev aldıktan 10 yıl sonra geçen sezon yuvaya dönen Merter, Süper Lig'de 145 maçta görev alırken, 1'inci Lig'de ise 180 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

DHA

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