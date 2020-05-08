  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altınordu Rodin Deprem’i istiyor

Altınordu ’i istiyor

ekibi Alman temsilcisi ’te oynayan 21 yaşındaki golcünün peşine düştü.

Altınordu Rodin Deprem’i istiyor
Giriş Tarihi: 8.5.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da yönetim, yeni sezon öncesi Almanya'da futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler, Almanya'nın Regionalliga Bayern Ligi'nde SPVgg Greuther Fürth forması giyen 21 yaşındaki golcü Rodin Deprem'i listesine aldı. İki ayağını da kullanan genç hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer almıştı.

6 OYUNCU İZMİR'E DÖNDÜ
Liglerin 12 Haziran'da başlayacak olması üzerine Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, çalışmaların pazartesi günü başlayacağını söyledi. İzmir ekibinde seyahat kısıtlaması nedeniyle bir süredir ailelerinin yanında il dışında olan Ravil, Burak, Yusuf, Mertcan, Muzaffer ve Onur özel izinle kamp merkezine döndü.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu Rodin Deprem’i istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA