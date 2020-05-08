Altınordu Rodin Deprem’i istiyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da yönetim, yeni sezon öncesi Almanya'da futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler, Almanya'nın Regionalliga Bayern Ligi'nde SPVgg Greuther Fürth forması giyen 21 yaşındaki golcü Rodin Deprem'i listesine aldı. İki ayağını da kullanan genç hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer almıştı.

6 OYUNCU İZMİR'E DÖNDÜ

Liglerin 12 Haziran'da başlayacak olması üzerine Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, çalışmaların pazartesi günü başlayacağını söyledi. İzmir ekibinde seyahat kısıtlaması nedeniyle bir süredir ailelerinin yanında il dışında olan Ravil, Burak, Yusuf, Mertcan, Muzaffer ve Onur özel izinle kamp merkezine döndü.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ