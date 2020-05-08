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Haberler Spor Avrupa’da futbola ilk olarak Almanya dönüyor

Avrupa’da futbola ilk olarak dönüyor

Avrupa’da futbola ilk olarak Almanya dönüyor
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Korona virüs sonrasında futbola dönen ilk ülke Almanya oldu. Hollanda ve Fransa'nın ligi tescil ettiği korona krizi sonrasında Almanya Bundesliga'nın 16 Mayıs Cumartesi günü başlayacağı açıklandı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve federal eyalet hükümet başkanlarının görüşmeleri sonrasında Bundesliga Yönetim Direktörü Christian Seifert, maçların seyircisiz oynanacağı açıklamasını yaptı.

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