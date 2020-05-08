Avrupa’da futbola ilk olarak Almanya dönüyor

Korona virüs sonrasında futbola dönen ilk ülke Almanya oldu. Hollanda ve Fransa'nın ligi tescil ettiği korona krizi sonrasında Almanya Bundesliga'nın 16 Mayıs Cumartesi günü başlayacağı açıklandı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve federal eyalet hükümet başkanlarının görüşmeleri sonrasında Bundesliga Yönetim Direktörü Christian Seifert, maçların seyircisiz oynanacağı açıklamasını yaptı.