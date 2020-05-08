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Haberler Spor Boulaye Dia listeye alındı

listeye alındı

Boulaye Dia listeye alındı
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Bir yandan kaleye bir yandan da hücum hattına takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldızları yakın takibe alırken dün de yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların golcü hedefinin Fransa'nın Reims takımının 23 yaşındaki yıldızı Boulaye Dia olduğu öne sürüldü. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve 24 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan oyuncunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar sürmesi nedeniyle kiralık olarak transfer edilmesi bekleniyor. Burak Yılmaz'ın yanına partner arayan yönetimin Dia ile bu transferi çözmesi sürpriz sayılmayacak.

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