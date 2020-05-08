Bir yandan kaleye bir yandan da hücum hattına takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldızları yakın takibe alırken dün de yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların golcü hedefinin Fransa'nın Reims takımının 23 yaşındaki yıldızı Boulaye Dia olduğu öne sürüldü. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve 24 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan oyuncunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar sürmesi nedeniyle kiralık olarak transfer edilmesi bekleniyor. Burak Yılmaz'ın yanına partner arayan yönetimin Dia ile bu transferi çözmesi sürpriz sayılmayacak.
Boulaye Dia listeye alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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