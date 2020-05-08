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Haberler Spor Flamengo’da 38 kişi korona virüse yakalandı

’da 38 kişi korona virüse yakalandı

Flamengo’da 38 kişi korona virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbol dünyası üzerinde etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir kötü haber de Brezilya'dan geldi. Brezilya 1. Futbol Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular ile kulüp çalışanları ve ailelerinden 293 kişiye korona virüs testi yapıldığını, bunların 38'inin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca söz konusu 38 kişiden 3'ünün futbolcu olduğu ve hastaların herhangi bir semptom göstermediği de dile getirildi.

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