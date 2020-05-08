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Haberler Spor Forvete son aday Sebastian Giovinco

Forvete son aday

Forvete son aday Sebastian Giovinco
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Fenerbahçe bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyad'da forma giyen 33 yaşındaki İtalyan futbolcu Sebastian Giovinco'nun peşine düştü. Yönetim, Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldızla ilk teması gerçekleştirdi. Bir dönem İtalya Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun Fenerbahçe'nin yoğun ilgisinden memnun olduğu bildirildi. Bu sezon Al Hilal ile 25 maça çıkan İtalyan yıldız, 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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