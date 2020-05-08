“Karara müdahil olmadık”

TFF'nin liglerin 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde yeniden baş-layacağını duyurması ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu olarak liglerin başlayıp başlamamasına yönelik her-hangi bir görüş bildirmediklerinin altını çizen Prof. Dr. Yamanel, "Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ama açılacaksa da her halükarda seyircisiz oynanacak veya uzak mesafelerde az miktar-da seyirci girebilir. Futbolcular için de sıkı taramalar yapılmalı. Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gereki-yor. Bu nedenle çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor" diye konuştu.