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Haberler Spor “Karara müdahil olmadık”

“Karara müdahil olmadık”

“Karara müdahil olmadık”
Giriş Tarihi: 8.5.2020

TFF'nin liglerin 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde yeniden baş-layacağını duyurması ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu olarak liglerin başlayıp başlamamasına yönelik her-hangi bir görüş bildirmediklerinin altını çizen Prof. Dr. Yamanel, "Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ama açılacaksa da her halükarda seyircisiz oynanacak veya uzak mesafelerde az miktar-da seyirci girebilir. Futbolcular için de sıkı taramalar yapılmalı. Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gereki-yor. Bu nedenle çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor" diye konuştu.

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