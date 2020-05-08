Nenad Bjelica için Azerbaycan devrede

F.Bahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüştüğü Bjelica'ya bir teklif daha geldi. Azerbaycan Futbol Federasyonu, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran ve geçen hafta Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Bjelica'ya teklif götürdü. Azeri basınındaki haberlere göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu milli takımın başına geçmesi için Bjelica'ya yıllık 1.5 milyon Euro değerinde teklif yaptı. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun listesindeki isimlerin başında Bjelica olduğu kaydedildi.